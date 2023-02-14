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Глава МВФ: Украине потребуется до 48 млрд долларов на поддержку экономики

Глава МВФ: Украине потребуется до 48 млрд долларов на поддержку экономики Украине на поддержку экономики в текущем году может потребоваться от 40 до 48 млрд долларов.
В регионе
14 февраля 2023 г. 11:53
Глава МВФ: Украине потребуется до 48 млрд долларов на поддержку экономики

Украине на поддержку экономики в текущем году может потребоваться от 40 до 48 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе пресс-конференции.

"Украине необходимо от 40 до 48 млрд долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - отметила она.

По ее словам, МВФ сейчас совместно с украинской стороной занимается разработкой программы финансирования с учетом военных условий.

Сообщается, что работа продолжается с США и Евросоюзом. Точные сроки предоставления финансирования Киеву на 2023 год пока не приводятся.

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