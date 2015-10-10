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    МВД Турции: Число жертв теракта в Анкаре возросло до 30

    126 человек получили ранения

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Анкаре возросло до 30, 126 получили ранения. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, заявили в МВД Турции. 

    Два взрыва прогремели утром у железнодорожной станции в Анкаре под эстакадой, где собрались активисты профсоюзных объединений, планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций.

    Очевидцы сообщают, что взрывы могли совершить террористы-смертники. 

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