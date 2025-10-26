Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 12:07
    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

    За последние три дня сотрудники МВД Грузии задержали 60 участников акции протеста.

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    "За последние три дня сотрудники МВД задержали 60 участников митинга в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил проведения собраний и демонстраций", - говорится в сообщении.

    Несмотря на то, что представители патрульной полиции неоднократно призывали участников акции протеста не совершать противоправных действий, демонстранты вновь перекрыли проезжую часть, нарушив движение транспорта.

    В МВД Грузии в очередной раз призвали митингующих воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае к ним будут приняты меры правового воздействия.

