МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции
В регионе
- 26 октября, 2025
- 12:07
За последние три дня сотрудники МВД Грузии задержали 60 участников акции протеста.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"За последние три дня сотрудники МВД задержали 60 участников митинга в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил проведения собраний и демонстраций", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что представители патрульной полиции неоднократно призывали участников акции протеста не совершать противоправных действий, демонстранты вновь перекрыли проезжую часть, нарушив движение транспорта.
В МВД Грузии в очередной раз призвали митингующих воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае к ним будут приняты меры правового воздействия.
