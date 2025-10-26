İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Gürcüstanda son üç gündə saxlanılan etirazçıların sayı açıqlanıb

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Gürcüstanda son üç gündə saxlanılan etirazçıların sayı açıqlanıb

    Son üç gündə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları 60 etirazçını saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin mətbuat xidməti xəbər verib.

    "Son üç gündə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq 60 etirazçını toplantı və nümayişlərin keçirilməsi qaydalarını pozduqlarına görə saxlayıblar", - açıqlamada bildirilir.

    Patrul polisi dəfələrlə etirazçıları qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə çağırsa da, nümayişçilər yenidən yolu bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətini pozublar.

    Daxili İşlər Nazirliyi bir daha etirazçıları qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb, bildirilib ki, onlar əks təqdirdə qanuni məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.

    Gürcüstan Etirazçı polis
    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

