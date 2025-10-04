Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 19:43
    МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Министерство внутренних дел Грузии заявило, что проходящий в Тбилиси митинг вышел за рамки, установленные законом "О собраниях и манифестациях".

    Как сообщает местное бюро Report, по данным ведомства, организаторы акции призывали к насилию и пытались проникнуть в здание президентского дворца.

    "Организаторы повредили барьеры у президентского дворца, расположенного на улице Атонели, и предприняли попытку ворваться в здание", - говорится в заявлении МВД.

    Министерство призвало участников митинга подчиниться законным требованиям полиции и не обострять ситуацию искусственно.

    "В противном случае сотрудники правоохранительных органов применят предусмотренные законом меры", - подчеркнули в ведомстве.

    МВД отметило, что в ходе акции будут предприняты все законные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.

    Лента новостей