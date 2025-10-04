МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что проходящий в Тбилиси митинг вышел за рамки, установленные законом "О собраниях и манифестациях".
Как сообщает местное бюро Report, по данным ведомства, организаторы акции призывали к насилию и пытались проникнуть в здание президентского дворца.
"Организаторы повредили барьеры у президентского дворца, расположенного на улице Атонели, и предприняли попытку ворваться в здание", - говорится в заявлении МВД.
Министерство призвало участников митинга подчиниться законным требованиям полиции и не обострять ситуацию искусственно.
"В противном случае сотрудники правоохранительных органов применят предусмотренные законом меры", - подчеркнули в ведомстве.
МВД отметило, что в ходе акции будут предприняты все законные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.