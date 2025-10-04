İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ərazisinə giriblər, DİN xəbərdarlıq edib

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 19:38
    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ərazisinə giriblər, DİN xəbərdarlıq edib

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) bəyan edib ki, Tbilisidə davam edən mitinq "Məclis və nümayiş haqqında" qanunla müəyyən edilmiş normaları aşıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, nazirliyin məlumatına görə, aksiyanın təşkilatçıları zorakılığa çağırışlar ediblər və prezident sarayının binasına daxil olmağa cəhd göstəriblər.

    "Təşkilatçılar Atoneli küçəsində yerləşən prezident sarayının baryerlərini zədələyib və binaya soxulmağa cəhd ediblər", – deyə DİN-in bəyanatında bildirilib.

    Nazirlik mitinq iştirakçılarını polisin qanuni göstərişlərinə tabe olmağa və vəziyyəti süni şəkildə gərginləşdirməməyə çağırıb.

    "Əks halda, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlərdən istifadə edəcəklər", – bəyanatda qeyd olunub.

    Nazirlik vurğulayıb ki, aksiyanın gedişində ictimai təhlükəsizliyin və asayişin qorunması məqsədilə bütün qanuni tədbirlər görüləcək.

    Gürcüstan DİN Aksiya
    МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Son xəbərlər

    19:49
    Video

    Rusiyanın Ukraynada sərnişin qatarını atəşə tutması nəticəsində bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    19:38

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ərazisinə giriblər, DİN xəbərdarlıq edib

    Region
    19:32

    Londondakı aksiyalarda onlarla etirazçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:29
    Foto

    Cəlilabadda şəhid adı daşıyan küçə asfaltlanıb

    İnfrastruktur
    19:20
    Foto

    III MDB Oyunlarında Azərbaycanın medal qazanan güləşçilərinin sayı yeddiyə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    19:17

    Pakistanın Baş naziri Malayziyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:06

    Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan daha bir turist ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:51

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edib

    Futbol
    18:47
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan cüdo yarışlarında beşinci qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB-7

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti