МВД Беларуси: За последние дни не было задержаний протестующих

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в последние дни протестов в стране не было ни одного задержания.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в последние дни протестов в стране не было ни одного задержания.

Как передает Report, о этом сообщает РИА "Новости".

"Задержанных за последние дни не было", — сказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что правонарушений в ходе шествий и массовых акций допущено не было.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.