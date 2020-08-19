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МВД Беларуси: За последние дни не было задержаний протестующих

МВД Беларуси: За последние дни не было задержаний протестующих Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в последние дни протестов в стране не было ни одного задержания.
В регионе
19 августа 2020 г. 12:32
МВД Беларуси: За последние дни не было задержаний протестующих

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в последние дни протестов в стране не было ни одного задержания.

Как передает Report, о этом сообщает РИА "Новости".

"Задержанных за последние дни не было", — сказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что правонарушений в ходе шествий и массовых акций допущено не было. 

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. 

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