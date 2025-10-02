МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы
- 02 октября, 2025
- 11:22
Министерство внутренних дел Армении проверяет сообщение о ЧП в ереванской школе.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства,.
Сообщается, что поступил сигнал о том, что несколько учеников выпрыгнули со второго этажа здания.
Инцидент произошел в школе №117: около 20 детей прыгнули из окна после того, как учитель выгнала их из класса. Одна из учениц, 14-летняя девочка, получила тяжелые травмы и была доставлена в медцентр. Ей оказывается необходимая помощь, девочка будет прооперирована.
