Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 11:22
    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    Министерство внутренних дел Армении проверяет сообщение о ЧП в ереванской школе.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства,.

    Сообщается, что поступил сигнал о том, что несколько учеников выпрыгнули со второго этажа здания.

    Инцидент произошел в школе №117: около 20 детей прыгнули из окна после того, как учитель выгнала их из класса. Одна из учениц, 14-летняя девочка, получила тяжелые травмы и была доставлена в медцентр. Ей оказывается необходимая помощь, девочка будет прооперирована.

    Армения МВД школа инцидент

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей