МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

Министерство внутренних дел Армении проверяет сообщение о ЧП в ереванской школе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства,.

Сообщается, что поступил сигнал о том, что несколько учеников выпрыгнули со второго этажа здания.

Инцидент произошел в школе №117: около 20 детей прыгнули из окна после того, как учитель выгнала их из класса. Одна из учениц, 14-летняя девочка, получила тяжелые травмы и была доставлена в медцентр. Ей оказывается необходимая помощь, девочка будет прооперирована.