Ermənistan DİN paytaxt məktəbində xəsarət alan şagirdlərlə bağlı faktı araşdırır
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 11:42
Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) İrəvandakı məktəbdə fövqəladə hadisə barədə daxil olmuş məlumatı yoxlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri qurumun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bir neçə şagirdin binanın ikinci mərtəbəsindən atılması barədə məlumat daxil olub.
Hadisə 117 nömrəli məktəbdə baş verib: təxminən 20 uşaq müəllimin onları sinifdən qovmasından sonra pəncərədən atlayıb. Şagirdlərdən biri - 14 yaşlı qız ağır xəsarətlər alıb və tibb mərkəzinə çatdırılıb. Ona lazımi yardım göstərilir. Qız əməliyyat olunacaq.
