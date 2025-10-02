İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Ermənistan DİN paytaxt məktəbində xəsarət alan şagirdlərlə bağlı faktı araşdırır

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Ermənistan DİN paytaxt məktəbində xəsarət alan şagirdlərlə bağlı faktı araşdırır

    Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) İrəvandakı məktəbdə fövqəladə hadisə barədə daxil olmuş məlumatı yoxlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri qurumun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bir neçə şagirdin binanın ikinci mərtəbəsindən atılması barədə məlumat daxil olub.

    Hadisə 117 nömrəli məktəbdə baş verib: təxminən 20 uşaq müəllimin onları sinifdən qovmasından sonra pəncərədən atlayıb. Şagirdlərdən biri - 14 yaşlı qız ağır xəsarətlər alıb və tibb mərkəzinə çatdırılıb. Ona lazımi yardım göstərilir. Qız əməliyyat olunacaq.

    Ermənistan DİN məktəb
    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы
    20 kids reportedly jumped out of school window in Armenia, interior ministry investigating

