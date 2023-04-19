Мустафа Шентоп: Выборы в Турции завершатся в первом туре

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что выборы в Турции завершатся в первом туре".

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что выборы в Турции завершатся в первом туре".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По мнению спикера парламента, результаты опросов перед выборами могут быть не объективными: "Опросов довольно много. Названия некоторых компаний, которые эти опросы проводят, мы слышим впервые. Их деятельность направлена на то, чтобы манипулировать общественным мнением. Подобные случаи встречаются и в других странах".

M.Шентоп отметил, что Турцией руководит победитель на выборах, а не лидер опросов общественного мнения: "Неправильно определять политику только по результатам опросов. Ошибочно подходить к политике только как к выборам и неожиданностям. Нынешняя стабильность должна быть сохранена ради независимости Турции. За последние 20 лет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция проделала много больших дел, и сегодня мы видим их результаты на международной арене".

Напомним, что президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая.