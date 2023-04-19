О нас

Мустафа Шентоп: Выборы в Турции завершатся в первом туре

Мустафа Шентоп: Выборы в Турции завершатся в первом туре "Основываясь на своем опыте, могу сказать, что выборы в Турции завершатся в первом туре".
В регионе
19 апреля 2023 г. 11:28
Мустафа Шентоп: Выборы в Турции завершатся в первом туре

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что выборы в Турции завершатся в первом туре".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По мнению спикера парламента, результаты опросов перед выборами могут быть не объективными: "Опросов довольно много. Названия некоторых компаний, которые эти опросы проводят, мы слышим впервые. Их деятельность направлена на то, чтобы манипулировать общественным мнением. Подобные случаи встречаются и в других странах".

M.Шентоп отметил, что Турцией руководит победитель на выборах, а не лидер опросов общественного мнения: "Неправильно определять политику только по результатам опросов. Ошибочно подходить к политике только как к выборам и неожиданностям. Нынешняя стабильность должна быть сохранена ради независимости Турции. За последние 20 лет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция проделала много больших дел, и сегодня мы видим их результаты на международной арене".

Напомним, что президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mustafa Sentop: 'Elections in Türkiye will end in first round'
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop: "Türkiyədə seçkilər ilk turda başa çatacaq"

Другие новости из категории

Украина отозвала посла в Беларуси
Украина отозвала посла в Беларуси
19 апреля 2023 г. 07:56
Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС Аккую
Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
19 апреля 2023 г. 04:25
Иран планирует скоро представить новые виды вооружений
Иран планирует скоро представить новые виды вооружений
18 апреля 2023 г. 17:48
В акватории Москвы-реки произошел разлив нефтепродуктов
В акватории Москвы-реки произошел разлив нефтепродуктов
18 апреля 2023 г. 17:18
Пашинян: Меня допросили в рамках дел о государственной измене
Пашинян: Меня допросили в рамках дел о государственной измене
18 апреля 2023 г. 16:51
Президент Украины посетил Донецкую область
ФотоПрезидент Украины посетил Донецкую область
18 апреля 2023 г. 16:24
Госдума РФ приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Госдума РФ приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии
18 апреля 2023 г. 16:00
Эрдоган: Британия готова сотрудничать с Турцией по вопросу строительства подлодок
Эрдоган: Британия готова сотрудничать с Турцией по вопросу строительства подлодок
18 апреля 2023 г. 15:46
Пашинян: В Армении в госизмене обвиняются 53 человека
Пашинян: В Армении в госизмене обвиняются 53 человека
18 апреля 2023 г. 14:50
В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены
В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены
18 апреля 2023 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi