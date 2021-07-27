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Мустафа Шентоп призвал иностранцев посетить освобожденные территории Азербайджана

Мустафа Шентоп призвал иностранцев посетить освобожденные территории Азербайджана "Мы призываем государственных чиновников, дипломатов, представителей гражданского общества, ученых и журналистов посетить территории Азербайджана, которые на протяжении почти 30 лет находились под армянской оккупацией. Я уверен, что иностранные делегации,
В регионе
27 июля 2021 г. 22:19
Мустафа Шентоп призвал иностранцев посетить освобожденные территории Азербайджана
Мустафа Шентоп

"Мы призываем государственных чиновников, дипломатов, представителей гражданского общества, ученых и журналистов посетить территории Азербайджана, которые на протяжении почти 30 лет находились под армянской оккупацией. Я уверен, что иностранные делегации, посетившие освобожденные земли, станут свидетелями армянского вандализма".

Как передает Report, об этом в эксклюзивном интервью HaberGlobal заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Шентоп также подчеркнул о цели своего визита в Шушу: "Наше намерение - привлечь внимание мирового сообщества к освобожденным территориям Азербайджана, чтобы все увидели правду".

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop xariciləri Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə səfərə çağırıb

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