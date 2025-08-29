Москва впервые начала тратить на войну половину собранных в бюджет налогов

Впервые с начала вторжения в Украину на финансирование армии и закупок оружия в России было направлено более половины бюджетных доходов.

Как передает Report, такие данные приводит германский Институт проблем международной безопасности на основании данных системы "Электронный бюджет" РФ.

Согласно исследованию, доля трат на войну в доходах казны в первом квартале 2025 года составила 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

Если в 2022 году военная машина "сожгла" 24,4% поступивших в бюджет налогов; в 2023 году - 32,05%, в 2024-м - 39,05%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 2023 года - 45,4%.

Так, за январь–июнь, согласно подсчетам, Минфин РФ собрал 17,584 трлн рублей, а потратил - 21,278 трлн.

Из этой суммы на войну ушло 39,9%, а в первом квартале - 41,2%. Эти значения - абсолютные рекорды в современной истории России и превышают даже уровни последних лет Советского союза, когда крах социалистической экономики вынудил КПСС пустить "под нож" гигантский военно-промышленный комплекс.

Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

За январь–июнь Кремль потратил по оборонным статьям 8,484 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия увеличились на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года - на 95%, а если сравнивать с первым годом войны - втрое.