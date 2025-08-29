Rusiyada yığılan vergilərin yarısı müharibəyə xərclənir
- 29 avqust, 2025
- 07:14
Rusiya Ukraynaya müdaxiləyə başlayandan bəri dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yarıdan çoxu ordu və silah alınmasına yönəldilib.
"Report"un məlumatına görə, bu rəqəmlər Almaniyanın Beynəlxalq və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə İnstitutu tərəfindən Rusiya Federasiyasının "Elektron büdcə" sistemi əsasında aparılan təhlilə əsaslanır.
Araşdırmaya görə, 2025-ci ilin birinci rübündə hərbi xərclər dövlət gəlirlərinin 50,1 %-ni, ikinci rübdə isə 48,2 %-ni təşkil edib. Bu göstərici 2022-ci ildə 24,4 %, 2023-cü ildə 32,05 %, 2024-cü ildə isə 39,05 % olub.
Bundan əvvəlki maksimum göstərici 2023-cü ilin birinci rübündə qeydə alınıb: 45,4 %.
2025-ci ilin yanvar–iyun aylarında Rusiya Maliyyə Nazirliyi ümumilikdə 17,584 trilyon rubl gəlir toplayıb, lakin 21,278 trilyon rubl xərcləyib.
Bu xərclərin 39,9 %-i birbaşa müharibəyə xərclənib. Bu rəqəmlər müasir Rusiya tarixində rekord hesab olunur və artıq Sovet İttifaqının son illərindəki səviyyəni də geridə qoyur. Məsələn, 1990-cı ilin büdcəsində hərbi məqsədlərə 241,3 milyard rublun 71 milyardı, yəni 29,4 %-i ayrılmışdı.
2025-ci ilin ilk 6 ayında Kreml müdafiə xərcləri üzrə ümumilikdə 8,484 trilyon rubl xərcləyib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 %, 2023-cü ilin yanvar–iyun dövrü ilə müqayisədə 95 %, müharibənin ilk ili ilə müqayisədə isə 3 qat artım deməkdir.