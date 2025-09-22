Москва подверглась атаке дронов

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 20:57
    На Москву совершена атака беспилотниками.

    Как передает Report, об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    "Противовоздушная оборона Министерства обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву", - написал он.

    Он также подчеркнул, что все экстренные службы находятся на месте происшествия. В связи с инцидентом воздушное пространство над городом закрыто.

    Moskvaya PUA hücumu olub
    Moscow targeted by drone attack

    Лента новостей