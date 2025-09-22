Moskvaya PUA hücumu olub
- 22 sentyabr, 2025
- 20:44
Rusiyanın paytaxtı Moskvaya PUA hücumu olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib.
"Müdafiə Nazirliyinin hava hücumundan müdafiəsi Moskvaya pilotsuz təyyarələrin hücumunu dəf edir", - Sobyanin teleqram kanalında yazıb.
O, həmçinin vurğulayıb ki, bütün fövqəladə xidmətlər yerindədir.
