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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Москва ищет нового кандидата на пост посла в Армении

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 10:14
    Москва ищет нового кандидата на пост посла в Армении

    Россия рассматривает возможность смены посла в Армении Сергея Копыркина и занимается поиском кандидата на этот пост.

    Как передает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак", дипломат может покинуть Армению к январю 2027 года.

    По данным источников издания, в России недовольны работой Копыркина, который занимает должность посла с апреля 2018 года. В частности, ему ставят в вину недостаточный уровень взаимодействия как с армянскими властями, так и с пророссийскими кругами страны.

    Газета также связывает возможную смену российского посла с планируемой заменой главы дипломатической миссии Армении в РФ.

    Сергей Копыркин Посольство России Российско-армянские отношения Армения
    Moskva Ermənistandakı səfir postuna yeni namizəd axtarır

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