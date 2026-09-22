Москва ищет нового кандидата на пост посла в Армении
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 10:14
Россия рассматривает возможность смены посла в Армении Сергея Копыркина и занимается поиском кандидата на этот пост.
Как передает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак", дипломат может покинуть Армению к январю 2027 года.
По данным источников издания, в России недовольны работой Копыркина, который занимает должность посла с апреля 2018 года. В частности, ему ставят в вину недостаточный уровень взаимодействия как с армянскими властями, так и с пророссийскими кругами страны.
Газета также связывает возможную смену российского посла с планируемой заменой главы дипломатической миссии Армении в РФ.
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