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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Moskva Ermənistandakı səfir postuna yeni namizəd axtarır

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:27
    Moskva Ermənistandakı səfir postuna yeni namizəd axtarır

    Rusiya Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkinin dəyişdirilməsi imkanını nəzərdən keçirir və bu posta namizəd axtarır.

    "Report" Ermənistanın "Hraparak" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, diplomat 2027-ci ilin yanvarına qədər Ermənistanı tərk edə bilər.

    Nəşrin mənbələrinin məlumatına görə, Rusiyada 2018-ci ilin aprelindən səfir vəzifəsində çalışan Kopırkinin fəaliyyətindən narazıdırlar. Xüsusilə o, həm Ermənistan hökuməti, həm də ölkənin Rusiyayönlü dairələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin lazımi səviyyədə olmamasında günahlandırılır.

    Qəzet, həmçinin Kopırkinin əvəzlənməsini Ermənistanın bu ölkədəki diplomatik missiyası rəhbərinin dəyişdirilməsinin planlaşdırılması ilə əlaqələndirir.

    Sergey Kopırkin Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığı
    Москва ищет нового кандидата на пост посла в Армении

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