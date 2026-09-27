İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Hərbi
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:54
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Müdafiə naziri Zakir Həsənov, onun müavinləri və rəhbər şəxslər Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik əməkdaşları xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.

    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Zakir Həsənov 27 Sentyabr - Anım Günü
    Foto
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Foto
    Leadership of Ministry of Defense visit Martyrs' Alley and Victory Park
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti