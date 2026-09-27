Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы

    Армия
    • 27 сентября, 2026
    • 10:56
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы

    Министр обороны Закир Гасанов, его заместители и руководители ведомства посетили памятник Победы.

    Как передает Report, сотрудники министерства возложили цветы к памятному камню и почтили память шехидов.

    Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.

    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Министр обороны Закир Гасанов и руководство ведомства посетили памятник Победы
    Закир Гасанов 27 Сентября – День памяти
    Фото
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    Leadership of Ministry of Defense visit Martyrs' Alley and Victory Park
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