İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İki böyük panda Çindən ABŞ-yə aparılıb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:48
    İki böyük panda Çindən ABŞ-yə aparılıb

    İki böyük panda - erkək Pinpin və dişi Fuşuan Çinin Çendu şəhərindən ABŞ-yə göndərilib, onlar növbəti 10 ili Atlanta zooparkında keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

    Sentyabrın 27-də yerli vaxtla saat 02:55-də pandalar Çendu Şuanlü Beynəlxalq Hava Limanından yola düşüblər. ABŞ-yə göndərilməzdən əvvəl Çendudakı Böyük Pandaların Tədqiqi və Çoxaldılması Mərkəzində heyvanlar üçün vida mərasimi keçirilib.

    Uçuş üçün mütəxəssislər təzə bambuk, zoğlar, eləcə də alma və dərman vasitələri ehtiyatı hazırlayıblar. Səfərdən əvvəl pandalar daşınma üçün xüsusi hazırlıq keçib.

    ABŞ-yə çatdıqdan sonra heyvanlar karantindən keçməlidirlər. Çin mütəxəssisləri də pandaların yeni şəraitə uyğunlaşmasına kömək etmək məqsədilə ilk vaxtlar Atlantada qalacaqlar.

    Pandaların köçürülməsi onların qorunub saxlanması üzrə Çin-ABŞ proqramının yeni mərhələsinin bir hissəsi olub. Razılaşma pandaların çoxaldılması, xəstəliklərin profilaktikası, elmi tədqiqatlar və onların təbii yaşayış mühitinin qorunması sahəsində 10 illik əməkdaşlığı nəzərdə tutur.

    Panda Çin-ABŞ münasibətləri
    Двух больших панд из Китая перевезли в США
    MiniBoss
    MiniBoss

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