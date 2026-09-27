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    Двух больших панд из Китая перевезли в США

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 09:59
    Двух больших панд из Китая перевезли в США

    Двух больших панд - самца Пинпина и самку Фушуан - отправили из китайского Чэнду в США, где они проведут следующие 10 лет в зоопарке Атланты.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    27 сентября в 02:55 по местному времени панды вылетели из международного аэропорта Чэнду Шуанлю. Перед отправкой в США в Центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для животных провели церемонию прощания.

    Для перелета специалисты подготовили запас свежего бамбука и побегов, а также яблок и лекарственных средств. Перед путешествием панды прошли специальную подготовку к транспортировке.

    После прибытия в США животные должны пройти карантин. Китайские специалисты также останутся в Атланте на первое время, чтобы помочь пандам адаптироваться к новым условиям.

    Переезд панд стал частью нового этапа китайско-американской программы по их сохранению. Соглашение предусматривает 10-летнее сотрудничество в области разведения панд, профилактики заболеваний, научных исследований и защиты их естественной среды обитания.

    Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР) Панды
    İki böyük panda Çindən ABŞ-yə aparılıb
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