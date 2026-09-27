Двух больших панд из Китая перевезли в США

Двух больших панд - самца Пинпина и самку Фушуан - отправили из китайского Чэнду в США, где они проведут следующие 10 лет в зоопарке Атланты.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

27 сентября в 02:55 по местному времени панды вылетели из международного аэропорта Чэнду Шуанлю. Перед отправкой в США в Центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для животных провели церемонию прощания.

Для перелета специалисты подготовили запас свежего бамбука и побегов, а также яблок и лекарственных средств. Перед путешествием панды прошли специальную подготовку к транспортировке.

После прибытия в США животные должны пройти карантин. Китайские специалисты также останутся в Атланте на первое время, чтобы помочь пандам адаптироваться к новым условиям.

Переезд панд стал частью нового этапа китайско-американской программы по их сохранению. Соглашение предусматривает 10-летнее сотрудничество в области разведения панд, профилактики заболеваний, научных исследований и защиты их естественной среды обитания.