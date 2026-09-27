Mahir Məmmədov üçüncü dəfə FIDE-nin vitse-prezidenti seçilib
- 27 sentyabr, 2026
- 11:00
Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadası çərçivəsində Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) Konqresi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ali şahmat qurumunda rəhbər vəzifələrə seçkilər baş tutub və FIDE-nin yeni prezidenti müəyyənləşib.
Qalib ikinci turda məlum olub və Timur Turlov 110 səslə seçkidə qalib gəlib. O, növbəti 4 il müddətinə ali şahmat qurumunun rəhbəri seçilib.
Digər rəhbər vəzifələrə seçkilər və təyinat da rəsmiləşib. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) prezidenti Mahir Məmmədov növbəti 4 il müddətinə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib.
Qeyd edək ki, AŞF rəhbəri Mahir Məmmədov ilk dəfə 2018-ci ildə FIDE-nin vitse-prezidenti seçilib, 2022-ci ildə isə ikinci dəfə bu vəzifədə işini davam etdirmək imkanı qazanıb.