Москва и Астана планируют построить ВОЛС по дну Каспийского моря

Минцифры России и Казахстана, ПАО "Ростелеком" и АО "Казахтелеком" обсуждают возможность реализации совместного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава российского министерства Максут Шадаев на III Каспийском цифровом форуме.

"Мы сейчас активно - Минцифры совместно с коллегами из Республики Казахстан и министерством профильным, и "Казахтелекомом", и "Ростелекомом" - обсуждаем возможность строительства... все-таки вернулись к обсуждению возможности строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря для того, чтобы обеспечить прямую связь между нашими регионами и Арменией, Ираном и Казахстаном. Сейчас обсуждаем такой совместный проект", - сказал министр.

По его словам, этот проект может дать дополнительный импульс цифровизации всех прикаспийских государств.

Сейчас проект строительства ВОЛС по дну Каспийского моря реализуют Казахстан и Азербайджан.

Страны планируют завершить строительство к 2027 году. Протяженность подводной ВОЛС между Сумгайытом (Азербайджан) и Актау (Казахстан) составит 380 км, планируемая пропускная способность - до 400 Тбит/с.