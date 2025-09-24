Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 21:03
Столицы России и Турции намерены укрепить сотрудничество в экономической и культурной сферах: стороны подписали новую программу взаимодействия на 2026–2029 годы.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на посольство РФ в Турции.
"Во вторник Сергей Черемин (министр правительства Москвы - глава департамента внешнеэкономических и международных связей города - ред.) встретился с мэром турецкой столицы (Анкара - ред.) Мансуром Явашем. По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2026–2029 годы. Москва и Анкара поддерживают статус городов-побратимов с 1992 года", - сообщили в посольстве.
