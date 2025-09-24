İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Moskva və Ankara 2026-2029-cu illər üçün Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıb

    Rusiya və Türkiyənin paytaxtları iqtisadi, mədəni əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirlər: tərəflər 2026-2029-cu illər üçün yeni əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya KİV-i ölkənin Türkiyədəki səfirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Çərşənbə axşamı Sergey Çeremin (Moskva hökumətinin naziri, şəhərin Xarici İqtisadi və Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri - red.) Türkiyə paytaxtının (Ankara - red.) meri Mansur Yavaşla görüşüb. Moskva hökuməti ilə Ankara Bələdiyyəsi arasında 2026-2029-cu illər üçün əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb. Moskva və Ankara 1992-ci ildən qardaşlaşmış şəhərlər statusunu qoruyurlar", - səfirlikdən bildirilib.

    Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

