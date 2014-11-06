Молдова возглавит ОЧЭС в первой половине следующего года

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Молдова примет в декабре на полгода председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Председательство перейдет Молдавии от Греции, согласно принципу ротации 8 декабря. Первое заседание ПАЧЭС под руководством Молдавии состоится в Кишиневе 21-22 января 2015 года.

Кроме того, в первой половине 2015 году к Молдавии перейдет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также в Совете деловых людей ОЧЭС.

Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) была создана в 1992 году по инициативе Турции. В ее состав входят 12 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.