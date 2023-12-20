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Молдова покинет СНГ к концу 2024 года

Молдова покинет СНГ к концу 2024 года Молдова окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года.
В регионе
20 декабря 2023 г. 17:45
Молдова покинет СНГ к концу 2024 года

Молдова окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года.

Как cообщает Report со ссылкой на "Спутник Молдова", об этом заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман.

"Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года", - заявила Герман.

По ее словам, в экономике Молдовы от окончательного выхода из СНГ "терять будет нечего".

Глава парламентской комиссии отметила, что страна только выиграет, так как не нужно будет платить в СНГ взносы.

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Версия на английском языке Moldova to leave CIS by end of 2024
Версия на азербайджанском языке Moldova 2024-cü ilin sonuna qədər MDB-dən çıxacaq

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