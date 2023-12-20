Молдова покинет СНГ к концу 2024 года

Молдова окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года.
Как cообщает Report со ссылкой на "Спутник Молдова", об этом заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман.
"Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года", - заявила Герман.
По ее словам, в экономике Молдовы от окончательного выхода из СНГ "терять будет нечего".
Глава парламентской комиссии отметила, что страна только выиграет, так как не нужно будет платить в СНГ взносы.