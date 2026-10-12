Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами
Бизнес
- 12 октября, 2026
- 16:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Состоялся обмен меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Торговой палатой Камбоджи.
Как сообщает Report, обмен документом состоялся в рамках Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума в Баку.
Меморандум имеет важное значение для расширения связей между деловыми кругами двух стран, развития торгово-экономического сотрудничества и расширения возможностей для взаимовыгодного бизнеса.
Azərbaycan və Kamboca arasında daha bir Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib
Azerbaijan, Cambodia exchange memo on co-op between their chambers of commerce
Последние новости
06:01
МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВПФинансы
05:44
В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕКДругие страны
05:09
Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %Другие страны
04:37
В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелюДругие страны
04:20
В Панаме произошло еще одно сильное землетрясениеДругие страны
03:55
Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФДругие страны
03:16
Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную суммуКомандные
02:45
Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергииВнешняя политика
02:08
КНДР испытала тактическую баллистическую ракетуДругие страны