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    Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 16:10
    Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами

    Состоялся обмен меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Торговой палатой Камбоджи.

    Как сообщает Report, обмен документом состоялся в рамках Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума в Баку.

    Меморандум имеет важное значение для расширения связей между деловыми кругами двух стран, развития торгово-экономического сотрудничества и расширения возможностей для взаимовыгодного бизнеса.

    Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум Меморандум о взаимопонимании
    Azərbaycan və Kamboca arasında daha bir Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib
    Azerbaijan, Cambodia exchange memo on co-op between their chambers of commerce
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