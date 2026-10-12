Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами

Состоялся обмен меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Торговой палатой Камбоджи.

Как сообщает Report, обмен документом состоялся в рамках Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума в Баку.

Меморандум имеет важное значение для расширения связей между деловыми кругами двух стран, развития торгово-экономического сотрудничества и расширения возможностей для взаимовыгодного бизнеса.