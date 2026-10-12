İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Kamboca arasında daha bir Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:49
    Azərbaycan və Kamboca arasında daha bir Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib

    Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, sənədin mübadiləsi Bakıda keçirilən Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu çərçivəsində baş tutub.

    Anlaşma Memorandumu iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı biznes imkanlarının artırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır.

    Anlaşma memorandumu Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu Kamboca Krallığı
    Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами
    Azerbaijan, Cambodia exchange memo on co-op between their chambers of commerce
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti