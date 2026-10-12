Azərbaycan və Kamboca arasında daha bir Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib
Biznes
- 12 oktyabr, 2026
- 15:49
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Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumu mübadilə edilib.
"Report" xəbər verir ki, sənədin mübadiləsi Bakıda keçirilən Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu çərçivəsində baş tutub.
Anlaşma Memorandumu iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı biznes imkanlarının artırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır.
Азербайджан и Камбоджа обменялись меморандумом о сотрудничестве между торговыми палатами
Azerbaijan, Cambodia exchange memo on co-op between their chambers of commerce
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