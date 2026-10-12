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    Эльнур Мамедли: Азербайджанские дзюдоисты добились великолепных результатов на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2026
    • 16:09
    Эльнур Мамедли: Азербайджанские дзюдоисты добились великолепных результатов на ЧМ в Баку

    Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли назвал результаты азербайджанских дзюдоистов на чемпионате мира в Баку великолепными.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата мира по дзюдо Баку-2026.

    Мамедли отметил, что бакинский чемпионат мира прошел на высоком уровне.

    "Наши спортсмены действительно добились очень великолепных результатов. Выступать в родных стенах, с одной стороны, удобно, а с другой - очень сложно. Удобно, потому что болельщики рядом. С другой стороны, это создает определенное волнение. Спортсмены видят болельщиков, близких, и этот фактор может оказывать на них дополнительное давление", - сказал он.

    Напомним, что сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат мира, проходивший с 4 по 11 октября, с рекордным результатом - 7 медалями. Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) - серебро, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзу.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
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