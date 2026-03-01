Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть Хаменеи

Иран будет продолжать военные операции до тех пор, пока не будет отомщена гибель верховного лидера страны Али Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил член Совета по целесообразности Ирана и секретарь Высшего совета экономической координации Мохсен Резаи.

Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции отметил, что темпы и интенсивность военных операций наращиваются. "После нанесения серьезного ущерба иностранным кораблям и военным базам в регионе наблюдается перегруппировка и перемещение сил", - сказал он.

По словам Резаи, масштабы ущерба, нанесенного военным базам США и Израиля, увеличились.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В результате атак погибли ряд высокопоставленных иранских должностных лиц, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.