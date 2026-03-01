Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть Хаменеи

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 13:14
    Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть Хаменеи

    Иран будет продолжать военные операции до тех пор, пока не будет отомщена гибель верховного лидера страны Али Хаменеи.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил член Совета по целесообразности Ирана и секретарь Высшего совета экономической координации Мохсен Резаи.

    Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции отметил, что темпы и интенсивность военных операций наращиваются. "После нанесения серьезного ущерба иностранным кораблям и военным базам в регионе наблюдается перегруппировка и перемещение сил", - сказал он.

    По словам Резаи, масштабы ущерба, нанесенного военным базам США и Израиля, увеличились.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В результате атак погибли ряд высокопоставленных иранских должностных лиц, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.

    Али Хаменеи Мохсен Резаи Иран военные действия
    Möhsün Rzayi: Hərbi əməliyyatlar Xameneinin qisası alınana qədər davam edəcək

    Последние новости

    13:37

    В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

    В регионе
    13:20

    Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране

    Другие страны
    13:19
    Фото

    Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:17

    В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:14

    Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть Хаменеи

    В регионе
    13:10

    Граждане Ирана атаковали посольство США в Ираке

    Другие страны
    12:58

    В Тегеране прогремели взрывы

    В регионе
    12:55

    Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертов

    В регионе
    12:50

    При атаках на Иран погиб глава разведки - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей