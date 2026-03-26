Мохаммад Атабак: Иран планирует быстро восстановить работу критически важных заводов
В регионе
- 26 марта, 2026
- 12:37
Иран рассчитывает быстро восстановить деятельность критически важных заводов, пострадавших в результате ударов США и Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
По его словам, у Ирана есть план быстрого восстановления деятельности заводов с целью не допустить образования в стране дефицита критически важных товаров.
Атабак сообщил, что разрушенные заводы потребуют "специализированной оценки". При этом он добавил, что рассчитывает на бесперебойное продолжение производственного процесса в Иране в условиях эскалации на Ближнем Востоке.
