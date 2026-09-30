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    Мохаджерани: Правительство Ирана получило предложения США по возобновлению диалога

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 12:43
    Мохаджерани: Правительство Ирана получило предложения США по возобновлению диалога

    На заседании правительства Ирана глава МИД Аббас Арагчи представил предложения США по итогам недавнего визита в Нью-Йорк.

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

    "На сегодняшнем заседании правительства был представлен доклад министра иностранных дел о поездке в Нью-Йорк и серии состоявшихся встреч, включая передачу через посредников в США условий Ирана для открытия Ормузского пролива. Также глава МИД Арагчи сообщил о получении предложения от США", - написала она.

    По ее словам, иранская сторона в данном вопросе будет придерживаться интересов своего народа.

    "Несмотря на усилия противника по изоляции Ирана, иранская делегация находится в центре внимания и встреч, проведено множество встреч с европейскими странами, странами Персидского залива и другими государствами, и дипломатическая активность для прорыва в сфере внешней политики последовательно продолжается", - отметила Мохаджерани.

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