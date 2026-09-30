Мохаджерани: Правительство Ирана получило предложения США по возобновлению диалога

На заседании правительства Ирана глава МИД Аббас Арагчи представил предложения США по итогам недавнего визита в Нью-Йорк.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"На сегодняшнем заседании правительства был представлен доклад министра иностранных дел о поездке в Нью-Йорк и серии состоявшихся встреч, включая передачу через посредников в США условий Ирана для открытия Ормузского пролива. Также глава МИД Арагчи сообщил о получении предложения от США", - написала она.

По ее словам, иранская сторона в данном вопросе будет придерживаться интересов своего народа.

"Несмотря на усилия противника по изоляции Ирана, иранская делегация находится в центре внимания и встреч, проведено множество встреч с европейскими странами, странами Персидского залива и другими государствами, и дипломатическая активность для прорыва в сфере внешней политики последовательно продолжается", - отметила Мохаджерани.