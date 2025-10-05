Митингующие в Тбилиси покинули территорию около президентского дворца

Участники акции протеста в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентской резиденции.

Как сообщает местное бюро Report, на месте происшествия в настоящее время проводятся уборочные работы, сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать безопасность на улице Атонели.

Отметим, что протесты начались после митинга на проспекте Руставели. Часть демонстрантов, продвигаясь к президентскому дворцу, повредила барьеры и пыталась проникнуть в здание. Они бросали в правоохранителей камни и различные предметы, а также подожгли несколько близлежащих объектов.

После неоднократных предупреждений полиция применила специальные средства - водомёты, слезоточивый и перцовый газ, чтобы разогнать толпу.

По последним данным, в ходе беспорядков получили ранения как минимум 21 полицейский и 6 участников акции. Премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил, что лица, участвовавшие в насилии и пытавшиеся свергнуть конституционный строй, признаются "виновными" и их ждут "сюрпризы" в ближайшие дни.