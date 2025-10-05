İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 01:47
    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yerində hazırda təmizlik işləri aparılır, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları isə Atoneli küçəsində təhlükəsizliyi təmin etməkdə davam edirlər.

    Qeyd edək ki, etirazlar Rustaveli prospektində keçirilən mitinqdən sonra başlanıb. Prezident sarayına doğru irəliləyən etirazçıların bir qismi baryerləri zədələyərək binaya daxil olmağa cəhd edib. Onlar hüquq-mühafizə əməkdaşlarına daş və müxtəlif əşyalar atıblar, eləcə də yaxınlıqdakı bir neçə obyektə od vurublar.

    Polis aksiya iştirakçılarına dəfələrlə xəbərdarlıq etdikdən sonra xüsusi vasitələr – su şırnaqları, gözyaşardıcı və bibər qazından istifadə edərək kütləni dağıdıb.

    Son məlumata görə, iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıb. Baş nazir İrakli Kobaxidze isə bildirib ki, zorakılıqda iştirak edən və konstitusion rejimi devirməyə cəhd edən şəxslər "təqsirkar" sayılır və onları yaxın günlərdə "sürprizlər" gözləyir.

    Tbilisi etiraz Prezident sarayı

    Son xəbərlər

    01:48

    "Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü vəfat edib

    Futbol
    01:47

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər

    Region
    01:25

    Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıb

    Region
    01:15

    Tramp: HƏMAS razılıq verdiyi halda, Qəzzada atəşkəs rejimi dərhal tətbiq olunacaq

    Digər ölkələr
    01:11

    İspaniyada 200 minə yaxın insanın iştiakı ilə Fələstinə dəstək nümayişi keçirilib

    Digər ölkələr
    01:01

    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    00:45

    Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədik

    Region
    00:30

    Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyir

    Digər ölkələr
    00:28

    Ermənistanın Bərdəni ilk dəfə raket atəşinə tutmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti