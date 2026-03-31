Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Мищенко: Украина рассчитывает на укрепление партнерства с Азербайджаном

    В регионе
    • 31 марта, 2026
    • 17:06
    Мищенко: Украина рассчитывает на укрепление партнерства с Азербайджаном

    Украина заинтересована в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и рассматривает его в качестве важного направления сотрудничества в регионе.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

    По его словам, сегодня (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.) мировые транспортные маршруты меняются. С точки зрения транспорта и логистики маршрут от Черного моря к Каспийскому морю рассматривается Украиной в качестве ключевого: "В настоящее время обсуждается перезапуск данного маршрута. Цель - восстановить транспортный маршрут от Черного моря через Каспий, далее через Казахстан в направлении Китая".

    Мищенко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны стран Центральной Азии и Азербайджана. "Азербайджан является нашим стратегическим партнером, и мы благодарны за значительную помощь (в сфере энергетики - ред.), особенно в зимний период. Мы помним поставки генераторов, трансформаторов, кабелей и ремонтных комплектов", - подчеркнул замминистра.

    Он также отметил гуманитарные проекты Азербайджана в Украине: "Все украинцы помнят конкретные проекты, например, в Ирпене - восстановление больницы и строительство школы имени Зарифы Алиевой. Подобные инициативы реализуются и в других регионах".

    Говоря о двусторонних отношениях Киева и Баку, Мищенко подчеркнул их стратегический характер. "У наших стран большая история отношений - начиная со времен Гейдара Алиева и Леонида Кучмы. Сегодня президенты Ильхам Алиев и Владимир Зеленский регулярно обсуждают вопросы сотрудничества", - сказал он.

    Мищенко добавил, что Украина рассчитывает на углубление взаимодействия с Азербайджаном после завершения (российско-украинской - ред.) войны. "Мы видим большие перспективы в энергетической сфере, а также готовы к развитию военно-технического сотрудничества. Эта война дала нам четкое понимание: если ты готов защищать свою территориальную целостность и суверенитет, ты победишь", - подчеркнул он.

    Александр Мищенко Украина Азербайджано-Украинские отношения Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Ильхам Алиев Владимир Зеленский
    Mişenko: Ukrayna Azərbaycanla tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə ümid edir

    Последние новости

