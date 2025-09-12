Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 18:19
    Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. 

    Напомним, в Армении сегодня состоялась встреча делегаций двух стран по нормализации отношений. Стороны по итогам переговоров договорились провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.

    Армения Турция Сердар Кылыч Арарат Мирзоян Карабах
    Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb
    Mirzoyan meets with Türkiye's Special Representative Serdar Kılıç

    Последние новости

    18:50

    Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"

    Другие страны
    18:43

    Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-Анджелесе

    Индивидуальные
    18:40

    Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

    Другие страны
    18:32

    Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильности

    Внешняя политика
    18:24

    В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"

    В регионе
    18:19

    Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

    В регионе
    18:12
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

    Туризм
    18:05

    Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершен

    Инфраструктура
    17:54

    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

    Туризм
    Лента новостей