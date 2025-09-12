Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Напомним, в Армении сегодня состоялась встреча делегаций двух стран по нормализации отношений. Стороны по итогам переговоров договорились провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.