Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 18:19
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Напомним, в Армении сегодня состоялась встреча делегаций двух стран по нормализации отношений. Стороны по итогам переговоров договорились провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.
