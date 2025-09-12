Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 18:27
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyan "X" hesabında yazıb.
Xatırladaq ki, bu gün Ermənistanda iki ölkənin münasibətlərin normallaşdırılması üzrə nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilib. Danışıqların yekunları üzrə tərəflər Gümrü-Qars dəmir yolunun və elektrik ötürücü xəttinin bərpası və istismarı üçün zəruri texniki araşdırmaların aparılması barədə razılığa gəliblər.
