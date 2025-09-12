Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    12 sentyabr, 2025
    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyan "X" hesabında yazıb.

    Xatırladaq ki, bu gün Ermənistanda iki ölkənin münasibətlərin normallaşdırılması üzrə nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilib. Danışıqların yekunları üzrə tərəflər Gümrü-Qars dəmir yolunun və elektrik ötürücü xəttinin bərpası və istismarı üçün zəruri texniki araşdırmaların aparılması barədə razılığa gəliblər.

