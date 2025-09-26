Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 14:23
    Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, обсуждались вопросы двухсторонней и региональной повестки.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Армении, встреча состоялась на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В ходе обсуждений стороны отметили динамичное развитие партнерства между Арменией и ЕС, охватывающего широкий спектр сфер взаимного интереса.

    Согласно сообщению, Мирзоян и Каллас рассмотрели вопросы реализации международных коммуникационных программ, которые играют важную роль в укреплении региональной стабильности и обеспечении мира.

    Армения Евросоюз Арарат Мирзоян Кая Каллас
    Mirzoyan Kallasla regional kommunikasiya proqramlarının reallaşmasını müzakirə edib

