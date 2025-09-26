Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 14:23
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, обсуждались вопросы двухсторонней и региональной повестки.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Армении, встреча состоялась на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В ходе обсуждений стороны отметили динамичное развитие партнерства между Арменией и ЕС, охватывающего широкий спектр сфер взаимного интереса.
Согласно сообщению, Мирзоян и Каллас рассмотрели вопросы реализации международных коммуникационных программ, которые играют важную роль в укреплении региональной стабильности и обеспечении мира.
