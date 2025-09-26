Mirzoyan Kallasla görüşüb
26 sentyabr, 2025
- 14:25
Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasla görüşüb.
"Report"un Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub.
