    Мирзоян: Строительство ж/д инфраструктуры по проекту TRIPP может занять более двух лет

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 10:53
    Мирзоян: Строительство ж/д инфраструктуры по проекту TRIPP может занять более двух лет

    Создание железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) может занять более двух лет.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью польскому телеканалу TVP World.

    По словам главы МИД, в настоящее время Армения ведет переговоры с американской стороны для начала строительных работ в рамках проекта TRIPP.

    "Мы (Армения и США - ред.) согласовали основные принципы. Теперь нам вместе с делегацией или группой из США нужно согласовать технические решения, технические детали перехода и компанию, о которой я только что упомянул. Мы уже начали переговоры с нашими американскими партнерами. Думаю, мы сможем завершить этот процесс в ближайшие месяцы, и тогда можно будет начать строительство. Если говорить о железнодорожном сообщении, то, по оценкам экспертов, его строительство может занять, например, не менее двух лет", - сказал министр.

    Мирзоян отметил, что Армения очень заинтересована в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения между с Азербайджаном, поскольку: "мы также сможем, например, отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики".

    Он подчеркнул, что открытие коммуникации с Азербайджаном позволит соединить железной дорогой северные и южные регионы Армении: "Мы также планируем использовать территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана для железнодорожной связи севера и юга Армении. В настоящее время такого железнодорожного сообщения не существует", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

