Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

Подписание Совместной декларации и установление мира между Арменией и Азербайджаном не только обеспечивает стабильность, но и создает новые экономические и торговые возможности.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на дискуссии высокого уровня "От Лиссабона до Еревана: видение стратегии Европы для расширенного соседства" в рамках Варшавского форума безопасности.

"Представьте, когда будет восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном, это будет иметь значение не только для этой части мира, но и для гораздо более обширного региона, включая ЕС. Но, опять же, это не предел. Установление мира на Южном Кавказе позволит странам региона укрепить свой суверенитет, снизить зависимость от других крупных столиц и даст нам возможность проводить, например, конкретную внешнюю политику", - отметил Мирзоян.