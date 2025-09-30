Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 20:29
    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    Подписание Совместной декларации и установление мира между Арменией и Азербайджаном не только обеспечивает стабильность, но и создает новые экономические и торговые возможности.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на дискуссии высокого уровня "От Лиссабона до Еревана: видение стратегии Европы для расширенного соседства" в рамках Варшавского форума безопасности.

    "Представьте, когда будет восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном, это будет иметь значение не только для этой части мира, но и для гораздо более обширного региона, включая ЕС. Но, опять же, это не предел. Установление мира на Южном Кавказе позволит странам региона укрепить свой суверенитет, снизить зависимость от других крупных столиц и даст нам возможность проводить, например, конкретную внешнюю политику", - отметил Мирзоян.

    Арарат Мирзоян Армения Азербайджан совместная декларация
    Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdir

    Последние новости

    21:19
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    21:16

    Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

    Внешняя политика
    21:03
    Фото

    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"

    Внешняя политика
    21:03

    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    В регионе
    20:53

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Армия
    20:42
    Фото

    На суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    20:35

    Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет Бундесвера

    Другие страны
    20:34
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

    Командные
    20:29

    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    В регионе
    Лента новостей