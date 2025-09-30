İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdir

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 20:52
    Birgə Bəyannamənin imzalanması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması təkcə sabitliyi təmin etmir, həm də yeni iqtisadi və ticarət imkanları təmin edir.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Varşava Təhlükəsizlik Forumunda "Lissabondan İrəvana: Avropanın daha geniş qonşuluq strategiyasına baxış" adlı yüksək səviyyəli müzakirələrdə deyib.

    "Təsəvvür edin ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunan zaman bu, təkcə dünyanın bu hissəsi üçün deyil, daha geniş region üçün, o cümlədən Aİ üçün də əhəmiyyətli olacaq. Amma bu, son hədd deyil. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə öz suverenliyini gücləndirməyə, digər böyük paytaxtlardan asılılığı azaltmağa və bizə, məsələn, konkret xarici siyasət yürütməyə imkan verəcək", - Mirzoyan bildirib.

    Ararat Mirzoyan Varşava Təhlükəsizlik Forumu
