Azərbaycan bodibildinqçiləri dünya çempionatında 6 medal qazanıblar
Fərdi
- 08 dekabr, 2025
- 17:47
Azərbaycanın kişi bodidildinqçiləri Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Xobar şəhərində keçirilən dünya çempionatında 6 medal qazanıblar.
"Report" Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, "Junior Mens Physique" kateqoriyasında təmsilçimiz Əhməd Quluzadə birinci olub.
Eyni kateqoriyada mütləq qalib adını isə Aşur Abdullayev qazanıb. Bu kateqoriyada digər təmsilçimiz Tərlan Əliyev 2-ci yeri tutub.
"Muscular Mens Physique" üzrə mübarizə aparan Kamil Əliyev 3-cü olub. Ə.Quluzadə həmçinin "Mens Physique" kateqoriyasında da bütün rəqiblərini üstələyib.
Bodibildinq yarışlarında çıxış edən Təyyar Vəliyev 1-ci olub.
Son xəbərlər
18:37
Yaponiyada 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
18:29
Hesablama Palatası NK-nın səlahiyyətinə aid məsələni Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə irad tutub - MƏHKƏMƏHadisə
18:24
Macarıstan və Türkiyə Ukraynada müharibənin danışıqlar yolu ilə dayandırılmasına çağırırDigər ölkələr
18:17
Foto
Bratislavada İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
18:13
"Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu təxirə salınıb - YENİLƏNİBFutbol
18:03
Aİ Şurası 1,5 milyard avroluq müdafiə sənayesi proqramını təsdiqləyibDigər ölkələr
18:03
Foto
Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşübXarici siyasət
18:02
Azərbaycan-Slovakiya münasibətləri – strateji əməkdaşlıq və qardaşlıq nümunəsi – ŞƏRHAnalitika
18:00