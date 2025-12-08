İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:41
    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun oyunlarının proqramında dəyişiklik edilib

    Kişi və qadın voleybolçular arasında bu həftə keçiriləcək Azərbaycan Yüksək Liqasının oyunlarının proqramında müəyyən dəyişikliklər edilib.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, qadınların Yüksək Liqasında dekabrın 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulan VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb.

    Həmin gün saat 16:00-da başlanmalı olan "Gənclər" – UNEC oyunu isə 18:00-da start götürəcək.

    Kişilərin Yüksək Liqasında dekabrın 13-də keçiriləcək VI turun "Xilasedici" – "Gənclər" oyununun start vaxtında dəyişiklik olunub. Bu qarşılaşma saat 14:00-da deyil, 16:00-da başlayacaq.

    Voleybol Azərbaycan Voleybol Federasiyası "Murov Az Terminal" "Xilasedici" voleybol klubu dəyişiklik

