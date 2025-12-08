Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun oyunlarının proqramında dəyişiklik edilib
Komanda
- 08 dekabr, 2025
- 17:41
Kişi və qadın voleybolçular arasında bu həftə keçiriləcək Azərbaycan Yüksək Liqasının oyunlarının proqramında müəyyən dəyişikliklər edilib.
"Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, qadınların Yüksək Liqasında dekabrın 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulan VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb.
Həmin gün saat 16:00-da başlanmalı olan "Gənclər" – UNEC oyunu isə 18:00-da start götürəcək.
Kişilərin Yüksək Liqasında dekabrın 13-də keçiriləcək VI turun "Xilasedici" – "Gənclər" oyununun start vaxtında dəyişiklik olunub. Bu qarşılaşma saat 14:00-da deyil, 16:00-da başlayacaq.
