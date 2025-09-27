Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 18:41
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с вице-премьером, министром иностранных дел, окружающей среды и культуры Лихтенштейна Сабине Монауни.
Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал МИД Армении, стороны подчеркнули важность установления мира между Баку и Ереваном в контексте обеспечения регионального взаимодействия и расширения коммуникаций.
Министр иностранных дел Лихтенштейна поздравила армянского коллегу с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне с Азербайджаном и США.
Последние новости
19:44
В Баку обновляются автобусы по еще одному маршрутуИнфраструктура
19:34
В Агентстве по развитию медиа проведено мероприятие по случаю Дня памятиМедиа
19:17
Более 60% опрошенных немцев недовольны работой МерцаДругие страны
19:03
TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбеПроисшествия
18:54
Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-АстараВ регионе
18:41
Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и ЕреванаВ регионе
18:36
Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничьюФутбол
18:28
В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрутаИнфраструктура
18:27