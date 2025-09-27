Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с вице-премьером, министром иностранных дел, окружающей среды и культуры Лихтенштейна Сабине Монауни.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал МИД Армении, стороны подчеркнули важность установления мира между Баку и Ереваном в контексте обеспечения регионального взаимодействия и расширения коммуникаций.

Министр иностранных дел Лихтенштейна поздравила армянского коллегу с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне с Азербайджаном и США.