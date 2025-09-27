Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 18:41
    Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с вице-премьером, министром иностранных дел, окружающей среды и культуры Лихтенштейна Сабине Монауни.

    Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал МИД Армении, стороны подчеркнули важность установления мира между Баку и Ереваном в контексте обеспечения регионального взаимодействия и расширения коммуникаций.

    Министр иностранных дел Лихтенштейна поздравила армянского коллегу с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне с Азербайджаном и США.

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

