Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 18:45
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini, xarici işlər, ətraf mühit və mədəniyyət naziri Sabine Monauni ilə görüşüb.
"Report" bu barədə Ermənistan XİN-in teleqram kanalına istinadən xəbər verir.
Tərəflər regional əməkdaşlığın təmin edilməsi və kommunikasiyaların genişləndirilməsi kontekstində Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Lixtenşteynin xarici işlər naziri erməni həmkarını Vaşinqtonda Azərbaycan və ABŞ ilə əldə olunan razılaşmalara görə təbrik edib.
