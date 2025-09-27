İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:45
    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini, xarici işlər, ətraf mühit və mədəniyyət naziri Sabine Monauni ilə görüşüb.

    "Report" bu barədə Ermənistan XİN-in teleqram kanalına istinadən xəbər verir.

    Tərəflər regional əməkdaşlığın təmin edilməsi və kommunikasiyaların genişləndirilməsi kontekstində Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    Lixtenşteynin xarici işlər naziri erməni həmkarını Vaşinqtonda Azərbaycan və ABŞ ilə əldə olunan razılaşmalara görə təbrik edib.

    Ararat Mirzoyan Lixtenşteyn sülh prosesi
    Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

    Son xəbərlər

    19:41
    Foto

    Budapeştdə Anım Günü: Qərbi Azərbaycan müzakirə edilib

    Diaspor
    19:31

    AYNA: 104 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    19:31
    Foto

    Medianın İnkişafı Agentliyində Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirilib, Zəfər parkı ziyarət edilib

    Media
    19:03

    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    Region
    18:45

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Region
    18:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    Hadisə
    18:33

    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Digər ölkələr
    18:17

    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti