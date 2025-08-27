    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

    В регионе
    • 27 августа, 2025
    • 22:43
    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что для подписания мирного договора с Азербайджаном "есть над чем работать".

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью общественной телекомпании Армении.

    "Мы не говорим, что соглашение подписано. Да, оно парафировано, будут действия, но я предполагаю, что последующие этапы подписания и ратификации, возможно, не смогут превзойти по весу даже парафирование. Есть вопросы, есть над чем работать, многое предстоит сделать. В мирном договоре нет положений, которые были бы по сути хороши для одной страны и по сути плохи для другой", - сказал Мирзоян.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Mirzoyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq üçün görüləcək işlər var

