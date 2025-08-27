    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Mirzoyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq üçün görüləcək işlər var

    Region
    • 27 avqust, 2025
    • 22:56
    Mirzoyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq üçün görüləcək işlər var

    Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq üçün görüləcək işlər var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ölkənin İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib.

    "Biz demirik ki, saziş imzalanıb. Bəli, paraflanıb, tədbirlər görüləcək, amma güman edirəm ki, imzalanma və ratifikasiyanın sonrakı mərhələləri hətta çəkisinə görə paraflamanı da keçə bilməyə bilər. Hələ çox görüləsi işlər var. Sülh müqaviləsində bir ölkə üçün yaxşı və mahiyyət etibarı ilə başqa bir ölkə üçün pis olacaq heç bir müddəa yoxdur".

    Rus Versiası Rus Versiası
    Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

    Son xəbərlər

    03:19

    Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:46

    Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    02:40

    FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    02:10

    İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilər

    Region
    01:17

    Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanır

    Region
    01:11

    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    01:05

    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    00:40

    Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblar

    Digər ölkələr
    00:31

    Ermənistanın XİN rəhbəri: İrəvan və Bakı ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti