Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

Армения надеется на ощутимый прогресс в установление дипотношений с Турцией, а также открытии армяно-турецкой границы в ближайшие недели и месяцы.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle.

"У нас очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп... Я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся весьма ощутимого прогресса в этом направлении", - сказал он.