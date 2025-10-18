Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 13:52
    Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

    Армения надеется на ощутимый прогресс в установление дипотношений с Турцией, а также открытии армяно-турецкой границы в ближайшие недели и месяцы.

    Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle.

    "У нас очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп... Я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся весьма ощутимого прогресса в этом направлении", - сказал он.

    Армения Турция Арарат Мирзоян дипотношения
    XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik

